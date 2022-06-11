Мурманская область традиционно присоединилась к международной акции «Сад памяти»: северян приглашают принять участие

Мурманская область традиционно присоединилась к международной акции «Сад памяти»: северян и гостей региона приглашают принять участие в мероприятиях. Цель акции – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, высадив 27 млн деревьев. На территории Мурманской области в связи с погодными условиями акция проходит с мая по июль.

Первые «Сады памяти» в этом году уже появились в Кандалакшском, Кольском, Зашейковском и Ковдозерском районах. Около трех тысяч деревьев было высажено на территориях лесничеств.

Подробный план мероприятий международной акции «Сад памяти» на территории Мурманской области опубликован на официальном сайте регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, узнать более подробную информацию по участию в акции можно по телефонам: (8152) 48-68-33, 48-68-04, адресу электронной почты: avzaitseva@gov-murman.ru.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/