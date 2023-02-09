Мурманская область традиционно присоединится ко Всероссийской массовой гонке «Лыжня России»

На Кольском полуострове старты «Лыжни России» будут даны в 14 муниципальных образованиях, спортсмены и любители выйдут на лыжню не только в административных центрах, но и в таких отдалённых уголках региона, как Ревда, Ловозеро, Зеленоборский.

Центральный старт будет дан 11 февраля в 12.00 на лыжных трассах Долины Уюта. Любители популярного зимнего вида спорта смогут пройти дистанции 5 км (для участников 2005 года рождения и младше) и 10 км (для участников 2004 года рождения и старше).

Как сообщает региональное Министерство спорта, «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений.

«Лыжня России» проводится с 1982 года, ежегодно собирая всё больше и больше участников. В 2023 году о готовности выйти на старт заявили более 389 тысяч человек из 73 субъектов Российской Федерации. Среди них – тысячи жителей Мурманской области.

Победителей и призёров регионального старта «Лыжни России» ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации.