Мурманская область третий год подряд остаётся лидером рейтинга среди субъектов РФ по предоставлению информации для рубрик федерального портала «Жить вместе»

По итогам I квартала 2022 года Мурманская область заняла первое место среди субъектов РФ по наполняемости новостных рубрик сайта «Жить вместе» материалами о культурных, спортивных, образовательных событиях, а также других социально значимых событиях, проводимых в регионе для граждан с инвалидностью. Напомним, по итогам 2020 и 2021 годов наш регион также был признан абсолютным лидером по предоставлению информации.

Интернет-портал «Жить вместе» – официальный сайт государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», на котором размещаются различные документы, затрагивающие жизнь инвалидов. Данный информационный ресурс содержит ответы на актуальные вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, обеспечения техническими средствами реабилитации, трудоустройства инвалидов, медико-социальной экспертизы, формирования доступной среды, решения жизненных ситуаций.

С рейтингом информационной активности субъектов Российской Федерации можно ознакомиться на сайте «Жить вместе», сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.