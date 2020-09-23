Мурманская область участвует в работе по определению потребности Арктики в кадрах

На площадке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике прошло рассмотрение предварительных расчетов потребности в кадрах на период до 2035 года. В мероприятии приняла участие заместитель губернатора Ольга Кузнецова, заинтересованные исполнительные органы государственной власти и представители Корпорации развития Мурманской области.

Данная работа проводится Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Агентством в рамках исполнения поручений заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Расчёты кадровой потребности экономики и социальной сферы для арктических территорий базируются на макроэкономическом подходе и увязаны с прогнозируемыми темпами экономического роста и выполнении задачи по обнулению миграционного оттока из макрорегиона, которая поставлена в проекте стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации.

«Самое важное, что в основе данных прогнозов кадровой потребности региона лежит проведенное на платформе «Кадры для Арктики» масштабное исследование – опрос по потребности в кадрах работодателей основных отраслей экономики и социальной сферы Мурманской области, в котором приняли участие более 690 организаций Мурманской области. Это наши крупные предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики, предприятия сельского хозяйства, транспортные и строительные организации. Активно включились в работу научные организации, учреждения образования, культуры и спорта», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, согласованные участниками итоговые прогнозные показатели кадровой потребности экономики региона до 2035 года планируется завершить к 25 сентября.