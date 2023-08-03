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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.23 13:30

Мурманская область участвует в работе Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край»

Мурманская область участвует в работе Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который с 1 по 7 августа проходит на Камчатке.

В среду, 2 августа, в рамках форума состоялась панельная дискуссия «Экосистема: партнёрство в интересах экологии России». Модератором выступила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, а одним из экспертов — председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко.

Во время диалога участники поделились опытом сотрудничества и реализации экологических проектов, рассказали о перспективных направлениях и планах работы на ближайшие годы, а также нашли общие точки соприкосновения в рамках деятельности нового Всероссийского экологического движения «Экосистема». Главный вопрос дискуссии – как появляются яркие волонтёрские проекты, благодаря которым в экологическое добровольчество вовлекается всё больше людей?

«Камчатку и Мурманскую область разделяет огромное расстояние – 14000 километров, но у нас много общего. Общественные инициативы, корпоративные программы по восстановлению экосистем, федеральные проекты – все они формируют единую экосистему, объединяя огромное количество людей вокруг экологической триады – сохранить, восстановить и преумножить. Достичь этих целей в одиночку невозможно. У наших регионов есть главное богатство — неравнодушные, энергичные люди, которые хотят сохранить природу всеми силами. Ведь на Севере жить предстоит не только нам, но будущим поколениям. Поэтому в нашей дискуссии мы обратим внимание на тему эффективного партнёрства в целях экологии. Почему в этой сфере особенно важно действовать вместе», – отметила Евгения Чибис.

На форуме были представлены результаты проекта «От родника до океана. Маяки» Единого волонтёрского центра в качестве успешный пример консолидации сил Министерства обороны, корпоративных волонтеров из различных сфер и добровольческих общественных движений на региональном уровне.

В рамках форума состоялись сессии с блоггерами по экопросвещению, участники пообщались с экспертами лектория от Российского общества «Знание», стали участниками мастер-класса «Продвижение экотуризма с помощью сервисов «VK» и деловой игры «Устойчивое развитие бизнеса». Впереди ждут 4 активных дня, в ходе которых 450 гостей со всех регионов страны и дружественных стран обсудят темы о необходимых мерах по сохранению окружающей среды в современной России и самореализации молодёжи по направлению экологии.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, главная задача форума «Экосистема. Заповедный край» — сформировать и объединить молодёжные предложения в сфере экологии для дальнейшего внедрения в общероссийскую практику. Мероприятие организовано Федеральным агентством по делам молодежи и правительством Камчатского края. В первый день работы форума его почётными гостями стали первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко и заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая.

Видеозапись сессии доступна по ссылке.

 

Фото (Всероссийский форум «Экосистема.Заповедный край»): https://gov-murman.ru

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