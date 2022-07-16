Мурманская область участвует во «Вкусах России» в Москве

Мурманская область представлена на гастрономическом фестивале «Вкусы России» в Москве. Он проходит на Пушкинской набережной в парке Горького с 14 по 17 июля.

Гостям фестиваля наш регион предлагает традиционные для Кольского Заполярья продукты: оленину, печень трески по-мурмански, домашнее варенье и соусы из северных ягод, травяные чаи и вяленого ерша. Кроме того, в домике Мурманской области готовы рассказать о туристическом потенциале региона.

В этом году Фестиваль «Вкусы России» даёт возможность познакомиться с традиционными продуктами и блюдами из 65 регионов нашей страны. В общей сложности на прилавках гастро-ярмарки разместилось около 170 тонн продукции более чем от 300 региональных брендов. Гастрономический фестиваль «Вкусы России» проходит на 22 площадках в Москве, но основное действие разворачивается в парке Горького.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо ярмарки работают фуд-корты с национальными блюдами, которые готовят по историческим рецептам. В программе: уроки по лепке пельменей и мастер-классы по варке кваса, занятия по керамике, дегустации, лекции о правильном питании и развлекательная программа от творческих коллективов со всей России. Фестиваль работает до 17 июля включительно с 10 до 22 часов. Подробности на сайте фестиваля: https://www.russiantastesfest.ru/

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/