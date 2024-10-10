Мурманская область укрепила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности «Эксперт РА»

Согласно исследованию «Инвестиционная привлекательность регионов: новые вызовы и возможности для инвесторов», Мурманская область продолжает улучшать свои позиции и по итогам 2023 года вошла в группу А-3, что соответствует высокому уровню инвестиционной привлекательности.

Проведённая агентством оценка инвестиционной привлекательности основывалась на расчёте 66 показателей, сгруппированных в пять блоков: инфраструктурные, экономические, социальные, финансовые ресурсы, состояние окружающей среды.

«Несмотря на вызовы, Мурманская область сохраняет устойчивость экономики. В исследовании отмечается, что дальнейшее успешное привлечение инвестиций в регионы будет возможно при дальнейшем развитии инфраструктуры, поддержке инноваций, улучшении условий для ведения бизнеса, что полностью соответствует стратегии плана «На Севере – жить» до 2030 года, которую представил губернатор в августе этого года», – отметила и.о. министра развития Арктики и экономики Светлана Панфилова.

По прогнозам агентства, по итогам 2024 года медианное число оценки инвестиционной привлекательности регионов сохранится на уровне 2023 года, отмечает Корпорация развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/