Мурманская область улучшила показатели выполнения нацпроектов

В 2021 году Мурманская область улучшила результаты выполнения нацпроектов, сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая заседание правительства региона, которое состоялось 31 января..

Это стало возможным благодаря более качественной работе всех органов власти на региональном и муниципальном уровнях, а также системе мониторинга и контроля, которая постоянно донастраивается и совершенствуется.

Как пояснил глава региона, если в 2020 году на 100% были выполнены 6 из 10 нацпроектов, то в 2021 – уже 8 из 11.

«Мы в числе лидеров по исполнению нацпроекта «Безопасные качественные дороги. Обновили более 890 тысяч кв. метров дорог, в том числе 9 объектов из плана уже на этот год – и это только в рамках нацпроекта. На 60% больше, чем в 2020 году. За эти показатели нас наградили «Золотым катком», – подчеркнул Андрей Чибис.

С каждым годом в регионе растут бюджетные инвестиции в капитальное строительство. С 2019 года они увеличились в 4 раза. В текущем году на эти цели будет направлено более 17 миллиардов рублей.

В числе важнейших задач строительной отрасли в регионе Андрей Чибис назвал расселение из аварийного жилья. В Мурманской области активно возрождается жилищное строительство – введено почти 50 тысяч кв. метров жилья, в том числе 333 индивидуальных жилых дома.

В 2021 году завершено строительство и капремонт целого ряда значимых для области объектов. После масштабной реконструкции открыл свои двери областной драматический театр. В Североморске построена школа на 1200 мест – первое новое школьное здание в области за последние 30 лет. Принял ребят новый детский сад в Мурмашах, ещё два детсада построены и ждут получения лицензии на работу. Построен культурно-досуговый центр в Минькино. Капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств в Коле и Гаджиево, детские музыкальные школы в Апатитах и Оленегорске. Пять библиотек модернизированы по модельному типу. Введён в эксплуатацию административно-спортивный комплекс и горнолыжный подъёмник школы олимпийского резерва в Кировске.

Идёт последовательная модернизация системы общего образования: открыты еще 12 центров «Точка роста» и центр цифрового образования «IT-куб», все образовательные организации обеспечены интернетом.

Высокие показатели демонстрирует сфера городского благоустройства. В 2021 году благоустроено 246 дворовых территорий и 17 общественных пространств, реализовано 6 проектов – победителей и финалистов Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

Также, как отметил губернатор, область активно реализует нацпроект «Экология».

«Мы входим в топ-10 по «Зелёному рейтингу» за вклад в формирование комплексной системы обращения с отходами. В рамках нацпроекта продолжаем рекультивацию помётохранилища бывшей птицефабрики «Снежная» – процент исполнения составляет более 65 %. Приступили к рекультивации самой крупной свалки за полярным кругом в микрорайоне Дровяное. Перевыполнили все плановые показатели по обращению с ТКО. Восстановили более 1,5 тысячи гектаров лесов», – сообщил Андрей Чибис.

Огромная работа проведена в регионе по совершенствованию системы здравоохранения. На 97 % обеспечен уровень доступности первичной медико-санитарной помощи в населённых пунктах с населением до 2000 человек. Завершено проектирование первого этапа реконструкции Мурманского областного онкодиспансера. Мурманский центр репродуктивных технологий «Эмбрилайф» получил награду как лучший в стране проект в сфере здравоохранения на основе государственно-частного партнёрства. Каждый третий житель Мурманской области воспользовался услугами в кабинете «Мое здоровье» на едином портале Госуслуг. В регион поступили четыре мобильных медицинских комплекса общей стоимостью более 70 млн рублей. В целом на закупку медоборудования было выделено почти 130 млн рублей.

«Чтобы контроль за исполнением нацпроектов был четким и открытым, мы создали ЕЦПУР – единую платформу управления регионом, где есть специальный модуль по национальным проектам. Жителям области эта информация доступна на портале «Наш Север», где они могут дать обратную связь. Наша платформа заняла третье место в стране как лучший проект года по оценке Министерства цифрового развития Российской Федерации», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона перечислил ряд проблем, которые, по его мнению, предстоит в первую очередь решать в 2022 году.

Так, в сфере здравоохранения необходимо обратить пристальное внимание на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, доступность первичной помощи, а также на привлечение кадров в заполярную медицину – для этого постоянно разрабатываются и внедряются новые инструменты.

Печальными остаются цифры гибели людей на дорогах. Нужна большая профилактическая работа, направленная на предупреждение неосторожного поведения участников движения.

По-прежнему актуальной задачей остаётся активизация жилищного строительства и привлечение застройщиков для работы в регионе. В частности, с этой целью, подчеркнул Андрей Чибис, произведена «перезагрузка» областного Минстроя и создано Министерство государственного жилищного надзора.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437011/