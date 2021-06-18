Мурманская область улучшила позиции в рейтинге регионов по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности с субъектах Российской Федерации»

Состоялось итоговое заседание рабочей группы по мониторингу внедрения в субъектах Российской Федерации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» под председательством статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития Российской Федерации А.И. Херсонцева, в рамках которого были представлены итоговые значения показателей внедрения в субъектах указанной целевой модели по итогам 2020 года.

Мурманская область заняла 24 место в рейтинге субъектов Российской Федерации, улучшив свое положение на 8 позиций.

Оценка проводилась в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая осуществляется в стране. В числе ее основных задач – переход к модели управления рисками и применение риск-ориентированного подхода, пересмотр набора обязательных требований и их публикация в открытом доступе, применение современных информационных технологий, разработка новых ключевых параметров эффективности для контролирующих органов, сокращение коррупционных рисков.

Дополнительно стоит отметить, что по итогам 2020 года в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России предприниматели также положительно оценили фактор «Административное давление на бизнес», который характеризует состояние системы контроля (надзора) в регионе.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, в частности, отмечено снижение количества запрошенных при проведении плановых и внеплановых проверок дополнительных документов у предприятия.