Мурманская область усиливает контроль над работой регионального оператора по обращению с отходами

Заместитель губернатора — министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алла Истомина провела рабочую встречу с генеральным директором АО «Ситиматик» Дмитрием Лесниковым. Вице-губернатор подчеркнула недопустимость сбоев в оказании услуг населению.

За последний период нагрузка на отрасль резко увеличилась, объёмы ТКО и крупногабаритных отходов значительно выросли. Региональный оператор в Мурманской области должен оперативно реагировать на возникающие проблемы и устранять нарушения.

Алла Истомина отметила, что региональная власть внимательно следит за ситуацией и фиксирует жалобы населения в социальных сетях. По объективным нарушениям законодательства надзорные ограды продолжат привлекать организацию к ответственности.

«Регион рассчитывает на оперативность и прозрачность действий регоператора. Жители исправно платят за услугу и должны получать её в полном объёме. Прошу вас принять исчерпывающие меры», – подчеркнула она.

Дмитрий Лесников подтвердил готовность компании усилить работу в Мурманской области. На сегодняшний день проводится закупка дополнительной техники, увеличивается количество водителей и маршрутов, оптимизируется логистика.

Напомним, тема обращения с ТКО включена в стратегический план развития региона «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/