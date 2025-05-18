Люди удивляют и поражают: в московской парфюмерной лаборатории работают незрячие сотрудники, а «звуковой мяч» помогает слепым детям играть в футболМурманская команда КВН «Заполярье» вышла в полуфинал Международной лиги КВН
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.05.25 08:30

Мурманская область усиливает контроль над работой регионального оператора по обращению с отходами

Заместитель губернатора — министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алла Истомина провела рабочую встречу с генеральным директором АО «Ситиматик» Дмитрием Лесниковым. Вице-губернатор подчеркнула недопустимость сбоев в оказании услуг населению.

За последний период нагрузка на отрасль резко увеличилась, объёмы ТКО и крупногабаритных отходов значительно выросли. Региональный оператор в Мурманской области должен оперативно реагировать на возникающие проблемы и устранять нарушения.

Алла Истомина отметила, что региональная власть внимательно следит за ситуацией и фиксирует жалобы населения в социальных сетях. По объективным нарушениям законодательства надзорные ограды продолжат привлекать организацию к ответственности.

«Регион рассчитывает на оперативность и прозрачность действий регоператора. Жители исправно платят за услугу и должны получать её в полном объёме. Прошу вас принять исчерпывающие меры», – подчеркнула она.

Дмитрий Лесников подтвердил готовность компании усилить работу в Мурманской области. На сегодняшний день проводится закупка дополнительной техники, увеличивается количество водителей и маршрутов, оптимизируется логистика.

Напомним, тема обращения с ТКО включена в стратегический план развития региона «На Севере – жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Королева и завоеватель». Художественный сериал, 34 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Аналитики hh.ru выяснили, чего хотят от жизни и работы зумеры, сколько они хотят зарабатывать и на какую работу согласны-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 61 копейку, доллар прибавил почти 46 копеек-PRO Энергетику (18+)С ПАО «Россеть» достигнута договорённость, которая станет основой для дальнейшего развития крупных проектов и комфортной жизни в нашем регионе-PRO ЖКХ (18+)Военные коммунальщики Северного флота завершили перевод коммунальной техники на летний режим эксплуатации-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»