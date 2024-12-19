Мурманская область уверенно лидирует среди регионов Арктики по реализации программы «Гектар Арктики»

На протяжении почти трёх с половиной лет с начала программы регион опережает другие субъекты Арктической зоны по числу заявок на участие, количеству предоставленных земельных участков в безвозмездное пользование и в собственность.

Так, со старта программы число заявлений, поданных гражданами для участия в программе, вплотную приблизилось к 8000, из которых порядка 1500 заявлений поступило от жителей других регионов страны.

На сегодняшний день предоставлено в безвозмездное пользование 3290 земельных участков. В сравнении с другими регионами Арктической зоны Мурманская область значительно превосходит их по этому показателю: Республика Карелия – 1695, Архангельская область – 768, Ямало-Ненецкий автономный округ – 604, Красноярский край – 117, Ненецкий автономный округ – 74, Республика Коми – 46.

Число земельных участков, предоставленных в собственность досрочно, постоянно растёт: 28 граждан оформили 22 участка раньше установленного срока. А двое участников программы повторно приняли участие в программе, получив ещё участки для их освоения.

На 17 участках уже возведены жилые дома. Ещё 195 уведомлений подано гражданами о начале строительства.

Губернаторской субсидией «Свой дом в Арктике» воспользовалось 123 участника программы. Для реализации своих бизнес-идей гектарщиками получено восемь грантов, благодаря которым четыре проекта уже реализованы, а ещё четыре находятся на различной стадии готовности.

Всего на территории Мурманской области сформировалось 27 агломераций, 19 из которых в Кольском районе, три в Апатитах, по две в Оленегорске и Терском районе и одна в Мончегорске. Порядка 70% земельных участков по программе предоставлены в этих агломерациях.

Объединившиеся граждане образовали четыре юридических лица. В четырёх агломерациях региональным Минимуществом оказано содействие в подготовке планировки локаций, где были образованы территории общего пользования.

«Создание объединений граждан способствует формированию сильных и активных сообществ, осуществляющих общественный контроль за развитием агломераций. Объединения граждан позволяют участникам программы проще решать многие вопросы по освоению земельных участков, включая вопросы обустройства единой системы проезда и консолидированного подключения к электрическим сетям», – отметила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина.

Как отмечает региональное Министерство имущественных отношений, основным преимуществом реализуемой в Мурманской области программы остаётся большое количество открытых территорий – более 700 тысяч гектар.