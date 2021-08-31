Мурманская область уже стала победителем ряда конкурсных отборов на предоставление федеральных субсидий - Ольга Дзюба

В рамках реализации национального проекта «Образование» с 1 сентября 2021 года в восьми муниципальных образованиях Мурманской области будут созданы 12 образовательных центров «Точка роста».

Также с 1 сентября на базе Мурманского колледжа экономики и информационных технологий состоится открытие центра цифрового образования детей «IT-куб». Центр «IT-куб» – это новый формат технической подготовки школьников от 8 до 17 лет в направлении информационных технологий.

В рамках освоения средств нацпроекта идёт и обновление материальной базы коррекционных школ, а на базе строительного и индустриального колледжей c в этом учебном году откроются восемь мастерских, оборудованных по стандартам «Worldskills». В 2021-22 учебном году будет открыта первая за 25 лет школа в Североморске.

«Необходимо приложить максимальные усилия, чтобы эти положительные изменения способствовали улучшению образовательной среды в нашем регионе. Образование – эта та сфера, которая должна отвечать запросам не только настоящего, но и будущего», – отметила Ольга Дзюба.

С 2019 года в рамках проекта в регион привлечено около полутора миллиардов рублей, в том числе 384 миллиона в 2021 году.

В предстоящие годы работа в рамках нацпроекта продолжится. Ольга Дзюба отметила, что область уже стала победителем ряда конкурсных отборов на предоставление федеральных субсидий, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.