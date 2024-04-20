Мурманская область уже в 4-й раз открывает сезон любительского лова краба

В этом году для организации такой экзотической рыбалки в Мурманске выделено 160 тонн камчатского краба, что почти в два раза превышает объём прошлого года.

Как сообщает t.me/s/fish_gov_ru, под любительский лов выделено 8 участков в прибрежной зоне Баренцева моря. Согласно Правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна (https://sevtu.ru/images/stories/2021/Informatsiia dli), лов краба разрешён в период с 1 мая по 31 декабря.

Любительская рыбалка всегда была популярна в России, по разным оценкам число рыбаков-любителей варьируется от 10 млн до 25 млн человек. При этом следует отметить, что этот вид любительского рыболовства уникален и доступен всего в нескольких регионах Дальнего Востока, а также в Мурманске.

Впервые любительский лов камчатского краба был открыт в Мурманске в 2021 году. С тех пор он стал доступным для многих граждан России.

Подобный вид досуга не только привлекает большое внимание, но и открывает дополнительные перспективы для развития туристического потенциала регионов, создания новых рабочих мест и расширения предпринимательской деятельности, считают в Росрыболовстве.