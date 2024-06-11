Мурманская область в 2023 году вошла в топ-3 по СЗФО по количеству выполненных операций на открытом сердце

Вчера на оперативном совещании в правительстве области обсудили реализацию стратегического плана «На Севере – жить» в части здравоохранения за последние пять лет. Глава региона Андрей Чибис подчеркнул, что благодаря комплексной работе – обновлению оборудования, строительству ФАПов и амбулаторий, ремонту медицинских учреждений и мерам поддержки медработников – медицина в Мурманской области становится доступнее и качественнее.

«Число сохраненных жизней за прошедший год больше, чем в доковидные годы, а высокотехнологическую помощь, которую северяне получают на территории региона, увеличили до более чем 75%. Кроме того, мы запустили комплексную программу по сокращению дефицита медработников. В её рамках действует более 20 региональных мер поддержки для медработников. Дополнительные выплаты из регионального бюджета получают свыше 85% медработников. В итоге к концу 2023 года мы на 40% сократили общую нехватку врачей», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Большая работа проводится и в части обновления инфраструктуры.

Так, отремонтировано 15 поликлиник, 10 амбулаторий – часть из них новые, установлено 15 ФАПов. Кроме того, частичные ремонты зданий и отделений проведены в 30 медицинских учреждениях – это 94% от общего количества. Также в этом году заканчивается комплексный капитальный ремонт поликлиники и ремонт стационара в Кировске. На финишной прямой монтаж ещё двух амбулаторий и семи ФАПов.

«По завершению этих мероприятий будут обновлены более 70% ФАПов и амбулаторий, а общая потребность в ФАП и амбулаториях будет закрыта на 100%, что обеспечивает доступность первичной медицинской помощи жителям Мурманской области, проживающим в отдаленных населённых пунктах», – сказал Андрей Чибис.

За последние пять лет на обновление оборудования в учреждениях здравоохранения направлено 7,5 млрд рублей. Как один из результатов – увеличение доли цифрового лучевого оборудования по сравнению с аналоговым с 65% до 90%.

«Мурманская область в 2023 году вошла в топ-3 по СЗФО по количеству выполненных операций на открытом сердце. Проведено 347 операций – это исторический максимум. Кроме того, наш регион вышел на 1 место в России по оперативному лечению катаракты на душу населения», – отметил губернатор.

Активно развивается и выездная форма оказания помощи.

«Охват ей на сегодняшний день – 49 населённых пунктов Мурманской области. Только в 2023 году четыре тысячи пациентов были доставлены и смогли получить медицинскую помощь, недоступную в месте их проживания. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Кроме того, у нас по 14 направлениям курсируют медицинские шаттлы. За два года их работы к месту оказания медпомощи доставлены 6,5 тысяч человек», – сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробнее о ходе реализации плана «На Севере – жить» в блоке здравоохранения за пять месяцев 2024 года доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.