Мурманская область в 2024 году была лидером среди субъектов СЗФО по потреблению рыбы и рыбопродуктов

Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на душу населения в Северо-Западном федеральном округе в 2024 году составило 18,4 килограмма. Годом ранее – 17,3 килограмма.

Мурманскстат подготовил сводку о потреблении рыбы и рыбопродуктов жителями Северо-Западного федерального округа. При этом специалисты статистического ведомства отмечают, что рыба играет большую роль в питании человека. Это важный источник белка, витаминов и минералов.

Потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на душу населения в Северо-Западном федеральном округе в 2024 году составило 18,4 килограмма. Годом ранее – 17,3 килограмма.

Мурманская область в прошлом году стала лидером среди субъектов СЗФО по потреблению рыбы и рыбопродуктов. В регионе этот показатель в среднем на члена домохозяйства составил 23,3 килограмма в год. Второе место заняла Республика Коми, третье – Вологодская область, где среднедушевое потребление составило 23,2 и 23,0 килограмма соответственно.

Менее активно в свой рацион включали рыбу жители Псковской и Ленинградской областей – соответственно 14,7 и 14,8 килограмма в среднем на человека в год.

Инфографика предоставлена пресс-службой Мурманскстата.