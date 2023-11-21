Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга российских регионов по уровню зарплаты, который возглавил Чукотский автономный округ

Хотя динамика трудовых доходов в России имеет явный позитивный тренд, аналитики отмечают, что одновременно в России наблюдается достаточно большая дифференциация по размеру зарплат. В основе самых больших различий в уровне оплаты труда лежат региональные особенности. Для определения этих различий эксперты РИА «Новости» провели шестое ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по неравенству зарплат.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 100 тысяч рублей. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

Согласно оценкам РИА «Новости», на скользящем интервале с сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в исследовании 2022 года на долю высокооплачиваемых работников приходилось менее 10% и 7,9% в 2020 году. Таким образом, аналитики отмечают, что наблюдается планомерный рост доли работников с относительно высокими зарплатами. Доля выше среднероссийского значения в текущем рейтинге наблюдается в 18 регионах. При этом в 28 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей не превышает 5%.

Как пишет 1prime.ru, как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ. В этом регионе 58,7% работников зарабатывают 100 тысяч рублей. При этом Чукотка занимает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который может похвастаться тем, что 52,7% работников зарабатывают тут более 100 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку по доле высоких зарплат Магаданская область с результатом 47,6%. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва, в которых зарплату более 100 тысяч рублей получают 42,5% и 39,3% работников соответственно.

Также высокой долей — более 30% — работников с такой зарплатой характеризовались Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. В этих регионах относительно исследования 2022 года прирост доли высокооплачиваемых работников составил от 7 до 11 процентных пунктов. При этом наибольшим приростом характеризовалась Республика Саха (Якутия), а наименьшим — Камчатка.

Но даже среди лидеров рейтинга наблюдается достаточно большая разница в уровне и распределении зарплат. Например, замыкающая десятку Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга, а Республика Бурятия, которая занимает 30-е место рейтинге, уже более чем в шесть раз уступает лидеру по доле работников с зарплатой выше 100 рублей в месяц.