Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга российских регионов по уровню зарплаты, который возглавил Чукотский автономный округГубернатор Андрей Чибис проведет в соцсетях «прямую линию» с жителями Мурманской области 22 ноября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.11.23 12:00

Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга российских регионов по уровню зарплаты, который возглавил Чукотский автономный округ

Хотя динамика трудовых доходов в России имеет явный позитивный тренд, аналитики отмечают, что одновременно в России наблюдается достаточно большая дифференциация по размеру зарплат. В основе самых больших различий в уровне оплаты труда лежат региональные особенности. Для определения этих различий эксперты РИА «Новости» провели шестое ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг регионов по неравенству зарплат.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 20 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023 года) и распределении заработной платы по крупным и средним организациям.

Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 100 тысяч рублей. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко- и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

Согласно оценкам РИА «Новости», на скользящем интервале с сентября 2022 года по август 2023 года в среднем по России 14,7% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в исследовании 2022 года на долю высокооплачиваемых работников приходилось менее 10% и 7,9% в 2020 году. Таким образом, аналитики отмечают, что наблюдается планомерный рост доли работников с относительно высокими зарплатами. Доля выше среднероссийского значения в текущем рейтинге наблюдается в 18 регионах. При этом в 28 регионах доля работников с зарплатой 100 тысяч рублей не превышает 5%.

Как пишет 1prime.ru, как и прежде, в топ-10 регионов по доле работников с высокими зарплатами вошли северные и дальневосточные регионы, а также Москва. По результатам исследования, лидером по зарплатам, как и ранее, является Чукотский автономный округ. В этом регионе 58,7% работников зарабатывают 100 тысяч рублей. При этом Чукотка занимает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года.

Вторую строчку занял Ямало-Ненецкий автономный округ, который может похвастаться тем, что 52,7% работников зарабатывают тут более 100 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку по доле высоких зарплат Магаданская область с результатом 47,6%. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ и Москва, в которых зарплату более 100 тысяч рублей получают 42,5% и 39,3% работников соответственно.

Также высокой долей — более 30% — работников с такой зарплатой характеризовались Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Сахалинская область, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край. В этих регионах относительно исследования 2022 года прирост доли высокооплачиваемых работников составил от 7 до 11 процентных пунктов. При этом наибольшим приростом характеризовалась Республика Саха (Якутия), а наименьшим — Камчатка.

Но даже среди лидеров рейтинга наблюдается достаточно большая разница в уровне и распределении зарплат. Например, замыкающая десятку Мурманская область в 2,1 раза уступает лидеру рейтинга, а Республика Бурятия, которая занимает 30-е место рейтинге, уже более чем в шесть раз уступает лидеру по доле работников с зарплатой выше 100 рублей в месяц.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«SuperJob»: конкурс на вакансию в сфере «Транспорт, логистика, склад, ВЭД» снижается на фоне роста количества вакансий
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
19.11.23 12:08
Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Сергей
19.11.23 12:06
А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку.
Комментарий к новости:В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»
Д.О. Вернер
16.11.23 23:10
Уважаемая РЕДАКЦИЯ, а как Вам такое объявление на дверях подъезда" «Уважаемые собственники дома № 92! Сообщаем, что в вашем доме будут проводиться работы по капремонту внутридомовых инженерных систем
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: на продовольствии сэкономили, на непродовольственных товарах и услугах – потратились-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 63 копейки, евро теряет 40 копеек-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика