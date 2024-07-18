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Мурманская область. Арктика (16+)18.07.24 15:30

Мурманская область в числе 30 регионов-пилотов по запуску платформы обратной связи для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности

В рамках работы по внедрению в субъектах Российской Федерации регионального инвестиционного стандарта был дан старт началу работу по запуску в регионах платформы обратной связи для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. Мурманская область вошла в число регионов-пилотов, которые внедрят данный механизм уже в 2024 году. 

«Чтобы повышать инвестпривлекательность страны и регионов, необходимо понимать, какие вопросы волнуют инвесторов и с какими проблемами они сталкиваются при реализации инвестиционных проектов. Для этого в сентябре планируем запустить систему сбора обратной связи от бизнеса в 30 субъектах РФ. Совместно с Минцифры разработан классификатор обращений из восьми категорий: поддержка и сопровождение инвестора, кадры, дороги, строительство, инженерные сети, объекты недвижимого имущества, экология и природопользование. Внедрить систему повсеместно планируется к концу 2025 года», — сказал Мурат Керефов, заместитель министра экономического развития РФ. 

Данный механизм позволит представителям предпринимательского сообщества наиболее эффективно и качественно отрабатывать проблемные вопросы с муниципальными и региональными органами власти. Предполагается, что через систему время ответа на простые вопросы будет составлять не более 10 дней, а сложные консультации займут 30 дней. Для обработки обращений будут задействованы инвестиционные комитеты — еще один институт стандарта, который помогает решать возникающие проблемы бизнеса в досудебном порядке. 

Совершенствование системы обратной связи — часть комплексной работы по развитию регионального инвестиционного стандарта. Она также включает расширение применения бережливых технологий для сокращения клиентского пути инвестора и формирование инвестиционных предложений — готовых проектов под инвестора. 

«Учитывая, что Мурманская область активно работает над привлечением инвестиций и уже не первый год остается лидером по данному направлению во всей Арктической зоне, мы не могли обойти стороной данный механизм. Создание комфортных условий для инвестиций и обеспечение прямой связи с предпринимателями является нашими приоритетными задачами», — министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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