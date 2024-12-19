Мурманская область в числе лидеров арктического туризма

Сегодня Мурманская область находится в числе лидеров арктического туризма в России. Всё больше российских и иностранных туристов выбирают наш регион целью своего путешествия.

По данным Росстата и ведомственного мониторинга, турпоток в Мурманскую область с 2020 по 2023 года вырос с 350 тысяч человек до 670 тысяч человек. На 2024 год прогнозный показатель свыше 700 тысяч туристов. Это абсолютный рекорд по количеству гостей за всё время в нашей области.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, принятие такого количества гостей требует достаточного количества мест размещения. Именно это стало первоочередной задачей последних лет развития туризма в регионе. И задача успешно решается. За последние пять лет количество мест размещения значительно увеличилось. В 2020 году на территории региона было 184 коллективных средства размещения, а в настоящее время – 239. Работа в этом направлении продолжается. Сегодня в Мурманской области реализуются крупные туристические проекты: на полуостровах Средний и Рыбачий развивается проект ООО «Валла-Тунтури», в Кировске проектируется новый курорт, включающий в себя гостиницу, многоуровневый паркинг и подъёмники.

Часть туристов приезжает в Мурманскую область на собственном автотранспорте, а местные жители активно путешествуют по региону. В связи с этим в 2022 году в рамках регионального плана «На Севере – жить» была внедрена новая форма региональной финансовой поддержки в форме субсидии субъектам туриндустрии Мурманской области на развитие придорожного сервиса. В результате сложной и трудоёмкой работы предпринимателей на территории региона к концу 2024 года появились девять объектов придорожного сервиса на территориях Печенгского округа, Терского района, городов Полярные Зори и Кандалакша.

Успешному усовершенствованию туристской инфраструктуры способствовал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого были поддержаны предпринимательские инициативы по строительству модульных некапитальных средств размещения. В целом за последние пять лет финансирование предпринимательских инициатив составило более 450 млн рублей, средства инвесторов, вложенные в проекты, составили более 500 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/