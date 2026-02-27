Мурманская область в числе лидеров среди регионов СЗФО по предлагаемым зарплатам для специалистов по кибербезопасности

Ведущая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировала вакансии специалистов по кибербезопасности в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) и отметили рост спроса на 6% по итогам 2025 года по сравнению с 2024 годом. Аналитики изучили динамику зарплат, структуру вакансий, а также рассказали о новых шагах в области защиты данных многомиллионной базы пользователей hh.ru.

Рейтинг регионов по количеству вакансий

Безусловным лидером по доле вакансий специалистов по кибербезопасности в СЗФО является Санкт-Петербург: в 2025 году здесь было открыто более 2,4 тысячи вакансий (доля от всех вакансий специалистов по кибербезопасности — 75%). В тройку регионов с наибольшим числом предложений также вошли Ленинградская область (6%) и Калининградская область (5%).

Зарплатный срез по регионам СЗФО

По уровню медианной предлагаемой зарплаты в вакансиях специалистов по кибербезопасности в СЗФО лидируют Санкт-Петербург и Мурманская область — 101200 и 100000 рублей соответственно. В Северной столице диапазон предлагаемых зарплат составил от 60700 до 171200 рублей. В Мурманской области диапазон наиболее высоких зарплат — от 66000 до 150000 рублей. В тройку также входит Республика Коми с медианой 90000 рублей и верхней планкой в 170000 рублей.

Высокие показатели демонстрирует Ленинградская область, где медиана достигла 83300 рублей, а наиболее оплачиваемые вакансии предлагают до 142000 рублей. В Вологодской области медианная предлагаемая зарплата составила 71500 рублей, в Калининградской — 68400 рублей. В диапазоне 65000–67000 рублей расположились Архангельская область и Республика Карелия. Замыкают рейтинг Новгородская и Псковская области с медианой 62500 рублей и 60000 рублей соответственно: в этих регионах рынок труда предлагает более сдержанные зарплатные условия, хотя верхние границы, к примеру, в Новгородской области достигают 120000 рублей.

Прирост медианной предлагаемой зарплаты по итогам 2025 года по отношению к 2024 году:

Архангельская область (+12% — 67000 рублей);

Вологодская область (+19% — 71500 рублей);

Калининградская область (+32% — 68400 рублей);

Ленинградская область (+39% — 83300 рублей);

Мурманская область (+42% — 100000 рублей);

Новгородская область (+4% — 62500 рублей);

Псковская область (+12% — 60000 рублей);

Республика Карелия (+11% — 65000 рублей);

Республика Коми (+44% — 90000 рублей);

Санкт-Петербург (+3% — 101200 рублей).

Кибербезопасность как приоритет: HeadHunter запускает публичную программу багбаунти

HeadHunter объявил о запуске открытой программы багбаунти на площадке Standoff Bug Bounty. Компания привлекает независимых исследователей безопасности к тестированию своей инфраструктуры. Организация привлекает независимых исследователей безопасности для тестирования инфраструктуры и повышения уровня защищенности сервисов, которыми ежемесячно пользуются 18 млн человек.

Вознаграждение за наиболее опасные находки составляет 500 тысяч рублей. В рамках публичной программы багхантеры получат возможность исследовать важнейшие цифровые активы компании, включая основной сайт hh.ru, облачную CRM-систему для рекрутинга Talantix и профессиональную соцсеть «Сетка». За выявление уязвимостей критического уровня опасности HeadHunter заплатит исследователям до полумиллиона рублей, а за обнаружение недостатков высокой степени опасности — до 250 тысяч рублей.

Ранее HeadHunter провёл программу поиска уязвимостей в приватном режиме, а также принял участие в закрытом ивенте для багхантеров. В рамках него компания выплатила исследователям более 920 тысяч рублей за выявленные находки.

«Мы — одна из крупнейших площадок для поиска работы, и нам есть что терять, — отметил Михаил Щербаков, руководитель кибербезопасности HeadHunter. — Когда компания понимает ценность своих данных и сервисов, она неизбежно сопоставляет риски и ищет эффективные инструменты защиты. Мы всегда подчеркиваем, что hh.ru сделан для людей. Нам важно, чтобы базовая потребность пользователей в безопасности распространялась и на их цифровую жизнь. Поэтому мы вышли на багбаунти. Это одно из тех решений, которое действительно помогает нам становиться более защищенными. Для любой технологической компании багбаунти должна стать стандартной практикой».

В компании также подчеркнули высокую заинтересованность в выявлении нестандартных уязвимостей и отметили, что независимые исследователи со Standoff Bug Bounty уже получали от HeadHunter крупные вознаграждения (до 400–500 тысяч рублей) за необычные находки.

Standoff Bug Bounty, в свою очередь, отмечает рост интереса бизнеса к таким программам. В 2025 году средняя выплата специалистам на платформе выросла на 12% до 65 тысяч рублей, а количество программ от компаний увеличилось более чем вдвое по сравнению с 2024 годом — до 233. Две трети компаний запускают багбаунти для превентивного укрепления безопасности, рассматривая их как часть системной защиты бизнеса.

Standoff Bug Bounty — крупнейшая российская площадка для поиска уязвимостей. После запуска в мае 2022 года она привлекла свыше 32 тысяч исследователей безопасности. Сегодня на платформе опубликовано более 300 программ, а общий объем выплаченных вознаграждений превысил 340 млн рублей.