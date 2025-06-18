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Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 16:30

Мурманская область в числе лидеров в рейтинге энергоэффективности

Минэкономразвития России подготовило рейтинг региональной политики в области энергоэффективности за 2023 год. Традиционно Мурманская область оказалась в числе лидеров с показателем 79 баллов и высоким классом энергоэффективности «А+».

Субъекты Российской Федерации оценивались по 15 индикаторам, сгруппированным в рамках 5 факторов (стратегическое планирование, дорожная и уличная инфраструктура, МКД, государственные и муниципальные учреждения, организационное и методическое обеспечение).

Высокие позиции в рейтинге подтверждают успешную реализацию в регионе программ и инициатив, направленных на рациональное использование энергетических ресурсов.

Так, в Мурманской области во время капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе в рамках стратегического плана развития региона «На Севере – жить!», для повышения их энергоэффективности устанавливаются узлы автоматического управления системами отопления и горячего водоснабжения, а также терморегулирующие клапаны на радиаторы и коллективные приборы учета. Кроме того, обязательно выполняется термоизоляция внутридомовых инженерных систем. При капитальном ремонте фасадов герметизируются межпанельные швы, утепляются наружные стены и монтируется система вентилируемого фасада. В частности, в 2025 году в домах Мурманской области будут установлены 45 индивидуальных тепловых пунктов и 291 лифт.

В учреждениях бюджетной сферы также реализуются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включающие модернизацию систем освещения с переходом на светодиодные светильники, замену оконных блоков на энергоэффективные, установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием, в том числе с применением механизма энергосервиса.

По результатам рейтинга особо отмечены регионы, добившиеся максимальных результатов по отдельным оцениваемым направлениям государственной политики.

 

 

 

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