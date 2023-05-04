Мурманская область в числе лучших регионов по сокращению времени проведения аварийно-восстановительных работ в сфере ЖКХ - вице-премьер Марат Хуснуллин

Сегодня на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию РФ заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил Мурманскую область в числе лучших регионов по сокращению времени проведения аварийно-восстановительных работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В заседании принял участие губернатор Андрей Чибис.

«На сегодняшний день отопительный период полностью завершён уже в 28 субъектах РФ, в том числе и на территории новых регионов. Хочу обратить внимание на важнейший результат – нам удалось снизить среднее время на проведение аварийно-восстановительных работ с 19 до 10 часов. Наилучший результаты показывают Мурманская, Воронежская, Тюменская и Тульская области», – сообщил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что сфера ЖКХ касается каждого россиянина, влияет на качество жизни граждан.

«Сегодня она требует глобальной перестройки. Среди первоочередных задач – обеспечить обновление отрасли, нарастить темпы и не снижать их. Следует также продолжать социальную поддержку населения по уплате услуг ЖКХ и делать её адресной», – прокомментировал Марат Хуснуллин.

Отметим, последние несколько лет показатели аварийности в ходе прохождения отопительного периода в Мурманской области неуклонно снижаются. Этой зимой на территории региона зарегистрировано 181 технологическое нарушение в работе систем жилищно-коммунальной инфраструктуры, в аналогичном же периоде прошлого года эта цифра была выше на 17%.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в 2022 году на подготовку муниципальных образований региона к отопительному периоду из областного бюджета было направлено 273,2 млн рублей. За счёт выделенных средств субсидии выполнено 40 мероприятий, в том числе ремонт 11,1 км инженерных сетей, 15 объектов тепло-, водо-, электроснабжения в 16 муниципалитетах.