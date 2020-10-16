Мурманская область в числе регионов – лидеров в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Мурманская область вошла в состав регионов – лидеров в Рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере за 2019 год. Об этом сообщает областное министерство экономического развития. Позиции региона улучшились на 27 пунктов: с 39 места в 2018 году до 12 места в 2019 году.

Как сообщает региональное Министерство экономического развития, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций остаётся одним из приоритетов правительства Мурманской области.

«В прошлом году меры поддержки для НКО стали доступны не только на региональном, но и на муниципальном уровнях. Теперь в 13 муниципальных образованиях действуют программы или подпрограммы по поддержке СО НКО. На региональном уровне 58 некоммерческих организаций получили из областного бюджета порядка 75 млн рублей на оказание социальных услуг, – отметил губернатор Андрей Чибис. – Кроме того, в прошлом году в Мурманской области был открыт Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, который проводит юридические консультации и оказывает помощь в подготовке грантовых заявок. Благодаря предметной и точечной работе в 2019 году центр помог подать 92 заявки – 75 из них участники конкурса Фонда президентских грантов. 12 стали победителями и привлекли в область 15,7 млн рублей на развитие своих проектов в сфере развития образования, молодежной политики и спорта, соцобслуживания, защиты прав потребителей».