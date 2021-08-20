Мурманская область в числе регионов-лидеров России по работе в системе «Инцидент Менеджмент»

В Мурманской области работа с сообщениями граждан в системе «Инцидент Менеджмент» организована на высоком уровне. Такую оценку дал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин во время рабочей встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Ежедневный мониторинг и отработка вопросов, поступающих от северян в социальных сетях, ведется Центром управления регионом. Сообщения и предложения оперативно передаются специалистами ЦУР исполнителям на местах. Среднее время реагирования органов власти на запросы жителей и предоставление ответов составляет менее пяти часов.

«Для нас взаимодействие с людьми, чуткое отношение к сигналам, решение проблем – является ключевой задачей. Все мои коллеги и я лично регулярно посещаем муниципалитеты. Это позволяет сравнить волнующие граждан темы, которые есть в информационном поле, в социальных сетях, и поднимаемые вопросы при личном общении. Благодаря этому появляется совокупная картина», – сказал глава региона Андрей Чибис.

Сообщения граждан, попадающие в информационно-аналитическую систему ЦУР, отображаются на так называемой «тепловой карте», что позволяет в режиме реального времени видеть наиболее острые проблемы. Чаще всего от северян поступают вопросы по темам «Благоустройство», «ЖКХ», «Дороги» и «Здравоохранение».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин отметил снижение количества жалоб на качество дорожного покрытия в муниципалитетах области. По его словам, это показатель грамотного планирования дорожно-ремонтных работ с учетом предложений жителей Заполярья. Для более эффективной обратной связи с гражданами и повышения качества жизни предлагается подключить к цифровой платформе в том числе и учреждения системы здравоохранения и образования.

«Необходимо усилить присутствие органов власти и социальных учреждений в соцсетях, мы сейчас говорим о школах и больницах. Предлагаем, чтобы ЦУР занимался развитием системы публичного присутствия в части качества ведения соцсетей, единого оформления. Важная задача, чтобы люди осуществляли коммуникацию с органами власти. И если есть замечания, например, по школьному питанию, и есть информативный паблик школы в соцсетях, можно написать вопрос в комментариях, где пользователю даст ответ соответствующий специалист», – подчеркнул Кирилл Истомин.