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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.25 14:30

Мурманская область в числе регионов с лучшими показателями по выявленным земельным участкам по проекту «Земля для туризма»

Мурманская область в числе регионов с лучшими показателями по выявленным земельным участкам по проекту «Земля для туризма». Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

По поручению Президента РФ, правительство России системно занимается вопросами устойчивого развития территорий, направленными на вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Одним из ключевых проектов в этой области является «Земля для туризма», который реализуется по решению Правительственной комиссии по региональному развитию.

На сегодняшний день в проекте участвуют 78 регионов, из которых 33 присоединились в 2024 году. В реестр включены национальные парки, заповедники, памятники архитектуры и другие объекты, а также расположенные поблизости территории.

В разрезе регионов наилучшие результаты у Новосибирской области – 27 земельных участков площадью 8,6 тысячи га, Мурманской области – 13 участков площадью 918 га, Республики Карелия – 20 участков площадью 869 га, Челябинской области – 62 участка площадью 720 га и Республики Башкортостан – 37 участков площадью 651 га.

«Сегодня туризм в России активно развивается. Люди всё чаще выбирают путешествия по стране, чтобы познакомиться с её богатой культурой и историей, природными красотами. Поэтому очень важно продолжать заниматься развитием туристических территорий», – сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Сервис «Земля для туризма», ранее доступный на публичной кадастровой карте, теперь интегрирован в единую цифровую платформу «Национальная система пространственных данных». Любой желающий, включая потенциальных инвесторов, может получить информацию о свободных участках и подать заявление на их получение.

Мурманская область присоединилась к проекту «Земля для туризма» в 2023 году. За это время оперативный штаб выявил 9 зон туристского интереса, включающих 13 участков общей площадью более 918 га, возможных для строительства туристических объектов. В их числе – Поморская набережная, ГЛК «Салма», озеро Имандра, резиденция «Морозко» в месте съёмок одноименного фильма-сказки, каменный лабиринт «Вавилон», Кандалакшский природный заповедник, историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина», лабиринт «Умбский» и аметисты мыса Корабль.

«Проект «Земля для туризма», реализуемый Росреестром совместно с исполнительными органами власти, призван сделать информацию о потенциально привлекательных для туризма местах более доступной и сформировать обширный банк туристических земель, что будет способствовать привлечению инвестиций и развитию туристической инфраструктуры», – отметила руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Проект «Земля для туризма» продолжает активно развиваться, способствуя вовлечению новых территорий в экономический оборот и улучшению туристической инфраструктуры регионов.

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