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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.21 14:00

Мурманская область в числе семи пилотных регионов проведения федерального проекта «Про неё» по поддержке женщин, воспитывающих детей с инвалидностью

Мурманская область вошла в число семи пилотных регионов, где запущен федеральный проект «Про неё», направленный на поддержку женщин, воспитывающих детей с инвалидностью.

Инициатор проекта – Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию», в регионе проект реализует общественная организация детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана».

Цель проекта «Про нее» – обучение неработающих мам детей-инвалидов профессиям с возможностью не прекращать осуществлять уход за ребенком с особенным здоровьем. В настоящее время в проекте участвует более 70 матерей из Мурманской области, проживающих в Мурманске и Заполярном.

В комплексную программу поддержки участниц проект входят два основных блока:

– «Передышка»: культурно досуговые мероприятия: мастер-классы, встречи с психологами, модные дефиле, фотосессии, тематические прогулки, экскурсии и пр.

– «Ступени»: профессионально-образовательные мероприятия для профориентации, повышения квалификации, освоения новых профессий и пр.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, проект «Про неё. Мурманская область» вошёл в четвертьфинал Международной премии #МыВместе. Планируется, что не менее 150 женщин, воспитывающих детей-инвалидов, станут благополучателями программы, реализуемой на территории нашего региона.

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