Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором

Федеральная служба по надзору в сфере образования представила результаты проведенной ей оценки регионов России по качеству образования. Мурманская область вошла в первую десятку рейтинга. Работа субъектов Федерации оценивалась Рособрнадзором по трём направлениям: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования. Кроме того, на основе 12 показателей выведен сводный рейтинг.

Результаты обучения оценивались на основе данных об итогах ЕГЭ, ОГЭ и всероссийских проверочных работ. Особое внимание уделялось объективности проведения этих важнейших процедур.

Использование компьютеров и лабораторного оборудования в школе, а также количество поступления выпускников школ в колледжи и вузы своего региона включены в оценки развития образовательной среды.

Результаты оценки управленческой деятельности региональных систем образования отражает группа показателей «Управление системой школьного образования».

«Все показатели качества образования в Мурманской области выше среднего уровня по стране. По результатам сводного рейтинга в Северо-Западном федеральном округе наш регион опережают только входящие в пятерку российских лидеров Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области. Такой результат, конечно, может служить поводом для гордости, но и ко многому обязывает. Перед нами стоит задача на основе приобретенного опыта добиваться улучшения работы образовательной сферы Заполярья», – отметила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, рейтинг будет регулярно обновляться не менее двух раз в год, причем систему показателей, используемых для составления рейтинга, планируется в дальнейшем расширить. Кроме того, Рособрнадзор планирует представить данные о системах образования не только в разрезе регионов, но и муниципалитетов.