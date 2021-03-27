ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Вопреки пандемии - «кухни-невидимки», электроэнергия из апельсинов и 300-килограмовый замокЗарегистрирован шестой резидент ТОР «Столица Арктики»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.03.21 09:00

Мурманская область в этом году вновь присоединится к самой масштабной в мире экологической акции «Час Земли»

27 марта Мурманская область вновь присоединится к акции «Час Земли». Самая масштабная международная символическая акция призывает людей выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В этом году активное участие в акции примет ряд муниципалитетов: Мурманск, Кольский район, ЗАТО Заозерск, Полярные Зори, Ковдорский район, ЗАТО Североморск, Терский район.

В областном центре в 20.30 освещение и архитектурную подсветку отключат в здании правительства Мурманской области, гостиницах «AZIMUT Отель Мурманск», «Park Inn by Radisson Полярные Зори», «Меридиан». Погаснет художественная подсветка мурманской телевизионной башни на сопке Варничной, зданий Мурманского областного краеведческого музея, АО «Арктикшельфнефтегаз», главного корпуса МГТУ.

Ожидается, что в этом году в акции примут участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 180 стран и почти 7 тысяч городов. В прошлом году архитектурную подсветку отключили более 18 тысяч зданий и сооружений.

Начало акции в субботу, 27 марта, в 20 часов 30 минут.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЦели и задачи Партия пенсионеров формирует из требований миллионов пожилых россиян
-

Последние комментарии

Николай И.
27.03.21 08:15
Молодцы подводники!
Комментарий к новости:«Умка-21» удивляет - впервые в истории российского ВМФ проведено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок
В В Воронцов
27.03.21 03:57
*** Если надо значит, надо, Hадо будет проломим льды... ***
Комментарий к новости:«Умка-21» удивляет - впервые в истории российского ВМФ проведено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок
Вольнодумец
26.03.21 20:39
Мальчишество и выпендрёж.Глупое бряцание оружием.Зачем и для чего?Что дальше?Что кому доказали?
Комментарий к новости:«Умка-21» удивляет - впервые в истории российского ВМФ проведено всплытие из-подо льда трёх атомных подводных лодок
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:45«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:05«Письма к живым». Художественный фильм (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Стали известны российские банки, которые будут выдавать льготные кредиты резидентам Арктической зоны РФ-PRO Валюту (16+)Региональные депутаты поддержали внесение изменений в закон «О государственной поддержке молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области»-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Система регулирования маршрутов общественного транспорта и ответственность региональной власти должны быть сохранены
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика