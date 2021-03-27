Мурманская область в этом году вновь присоединится к самой масштабной в мире экологической акции «Час Земли»

27 марта Мурманская область вновь присоединится к акции «Час Земли». Самая масштабная международная символическая акция призывает людей выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В этом году активное участие в акции примет ряд муниципалитетов: Мурманск, Кольский район, ЗАТО Заозерск, Полярные Зори, Ковдорский район, ЗАТО Североморск, Терский район.

В областном центре в 20.30 освещение и архитектурную подсветку отключат в здании правительства Мурманской области, гостиницах «AZIMUT Отель Мурманск», «Park Inn by Radisson Полярные Зори», «Меридиан». Погаснет художественная подсветка мурманской телевизионной башни на сопке Варничной, зданий Мурманского областного краеведческого музея, АО «Арктикшельфнефтегаз», главного корпуса МГТУ.

Ожидается, что в этом году в акции примут участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 180 стран и почти 7 тысяч городов. В прошлом году архитектурную подсветку отключили более 18 тысяч зданий и сооружений.

Начало акции в субботу, 27 марта, в 20 часов 30 минут.