Мурманская область в финале Всероссийского конкурса «Ёлки России»В 2024 году установлен рекорд по объёму грузоперевозок по Северному морскому пути
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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.25 14:30

Мурманская область в финале Всероссийского конкурса «Ёлки России»

Главная городская ель Мурманска – узнаваемый символ семейного праздника, украшенный звездами и шатром из гирлянд, высотой 22 метра. Вся конструкция весит почти 43 тонны, а шатёр является одним из самых больших в России.

Отдать свой голос и поддержать наш регион можно в официальной группе федерального проекта «ГородаМеняютсяДляНас» в социальной сети «ВКонтакте».

Главная городская ель Мурманска – узнаваемый символ семейного праздника, украшенный звездами и шатром из гирлянд, высотой 22 метра. Вся конструкция весит почти 43 тонны, а шатёр является одним из самых больших в России.

Как отмечает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, рядом с главной ёлкой региона, в Центральном сквере, установлено много иллюминационных конструкций, которые дарят праздничное настроение и помогают северянам легче переносить суровую полярную ночь.

Всего участниками онлайн-голосования, которое стартовало в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», стали 58 регионов страны. Организаторы конкурса подчёркивают, что первые 10 лидирующих мест голосования, получат ценные призы.

Голосование продлится до 19.00 часов 11 января, а подведение итогов состоится в понедельник, 13 января.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Видео:  https://vk.com/video-195702252_456239095

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