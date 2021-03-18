Мурманская область в фокусе кино: ведущие российские эксперты обсудят новые возможности привлечения кинопроизводителей в регион

23 марта в Мурманске состоится дискуссия о новых способах привлечения кинопроизводителей в регион. Мероприятие организовано министерством культуры Мурманской области.

В 2019 году в Мурманской области был принят закон о поддержке и развитии киноиндустрии, в 2020 – создана региональная кинокомиссия и начал работу Центр развития кинопроизводства. Кроме того, запущена система рибейтов – субсидий, которые могут получить кинопроизводители за съемки фильмов в Заполярье. В результате всех принятых мер на территорию области было привлечено несколько киностудий, которые принесли региону более 31 миллиона рублей.

Работа кинокомиссии и центра даёт плоды, но можно ли усилить эффект? Ответить на этот вопрос постараются ведущие российские эксперты в отрасли. Среди них – Виктор Будилов, генеральный продюсер группы компаний «Гамма» – крупнейшего производителя тв-фильмов и программ; руководитель кинокомиссии Калининградской области Ольга Каверзина; продюсер фильмов и сериалов Оксана Лахно из ООО «Молодёжные инициативы».

Вместе с региональными специалистами они обсудят, как усилия власти и общества в регионе могут способствовать привлечению российских кинокомпании на территорию субъекта федерации, способствует ли появление кинокомиссий и рибейтов в регионах развитию регионального кино и местного бизнеса, или это только бонус для столичных кинематографистов. Участники встречи расскажут об опыте создания регионального кино, которое выходит на федеральный уровень на примере сотрудничества с кинокомпаниями Мурманской области.

Среди участников дискуссии – заместитель губернатора Мурманской области, руководитель региональной кинокомиссии Елена Дягилева, руководитель Центра развития кинопроизводства Мурманской области Светлана Солдатова, руководитель проектного офиса МАГУ Анна Попова, мурманский режиссер Артемий Букшин, Наталья Сидорина, специалисты Центра социального развития Вторая школа из Никеля, организаторы киношколы «Печенгафильм», региональный кастинг-директор из Мурманска Алена Климашова.

Дискуссия состоится 23 марта в Мурманской областной научной библиотеке (Софьи Перовской, 21а, зал «Подиум-холл»). Начало в 17.00.

Трансляция будет организована в официальном сообществе «ВКонтакте» регионального Минкульта, на Youtube-канале Мурманской областной научной библиотеки, группе Центра развития кинопроизводства Мурманской области Нордфильм «ВКонтакте», Youtube-канале продюсерского центра «Северный характер».