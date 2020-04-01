Мурманская область в группе B - c высоким уровнем открытости бюджетных данных

Научно-исследовательским финансовым институтом при Министерстве финансов России (НИФИ) опубликован годовой рейтинг субъектов по уровню открытости бюджетных данных. По результатам 2019 года Мурманская область сохранила свою позицию в группе с «высоким уровнем открытости бюджетных данных» (79,43% от максимально возможного количества баллов).

Среди субъектов Российской Федерации, попавших в данную группу, у Мурманской области наравне с Калужской областью набрано максимальное количество баллов.

При формировании годового рейтинга открытости бюджетных данных субъектов учитывались позиции по 9 разделам, из которых наиболее высокие результаты наш регион показал в разделах «Первоначально утверждённый бюджет» (12 баллов из 12 возможных), «Организация работы общественного совета» (4 балла из 4 возможных) «Годовой отчёт об исполнении бюджета» (25 баллов из 26 возможных).

В текущем финансовом году работа региона по повышению открытости бюджетных данных будет продолжена в соответствии с новой методикой составления рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных в 2020 году.