Мурманская область в изобразительном искусстве: в художественном музее открылась выставка, приуроченная 85-летию региона

В главном здании областного художественного музея начала работу выставка «Мурманская область в изобразительном искусстве». Открытие экспозиции приурочено к 85-летию со дня образования Мурманской области.

Выставка объединила более 50 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из собрания музея. В зале представлены картины и графические листы, а в стеклянных кубах можно увидеть предметы саамского быта – мячи, созданные из меха оленя и нерпы, чаши из капа. Также на экспозиции можно полюбоваться серией ювелирных работ мурманского ювелира и члена Союза художников России Владимира Терещенко «Варзуга» – перстень, флакон для духов, подвес и брошь из аметиста.

Экспозиция отображает художественное видение мастеров в разные исторические периоды становления и освоения Кольского Севера, работу морского порта, великолепие природы сурового края, жизнь и предметы быта коренных жителей Кольского полуострова поморов и саамов. В произведениях зритель сможет понять, каким наш край видели мастера много лет назад, в процессе развития и в настоящее время.

Как сообщает региональное Министерство культуры, выставка будет работать до 10 сентября в главном здании музея на ул. Коминтерна, 13.

Фото: https://gov-murman.ru