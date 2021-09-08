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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.21 11:00

Мурманская область в лидерах по числу социально значимых услуг в электронном виде

Мурманская область вышла на вторую позицию среди 85 субъектов Российской Федерации в рейтинге по обеспечению доступности массовых социально значимых услуг в электронном виде. Информация об этом была озвучена на совещании под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко, посвящённом вопросам цифровизации.

Планом Минцифры России на 2021 год для субъектов определена цель – обеспечить гражданам возможность получения на едином на портале более 100 массовых социально значимых услуг.

Благодаря совместной работе Министерства цифрового развития, региональных министерств и муниципалитетов, предоставляющих гражданам государственные и муниципальные услуги, Мурманская область обеспечила подключение ко всем интерактивным формам услуг портала госуслуг первой очереди, которые оказываются в регионе. Только в августе к интерактивным формам портала были подключены 36 услуг. Среди них:

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;

Установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации);

Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и многие другие.

Получение услуг в электронном виде позволяет значительно экономить время, получать юридически значимый результат в личном кабинете на портале «Госуслуги», избежать необходимости сбора большого количества документов, необходимых для получения услуги.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде граждане должны иметь подтверждённую учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

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