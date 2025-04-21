Мурманская область в лидерах по количеству призовых мест Межрегионального конкурса «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России»

Делегация Мурманской области приняла участие в финале Межрегионального конкурса «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России», который прошёл с 15 по 17 апреля в Светлогорске. Регион стал одним из лидеров по количеству завоеванных наград – 17 призовых мест. Награды заполярные мастера получили в разных номинациях, продемонстрировав местный колорит и творческий потенциал Мурманской области. Представленные изделия покорили жюри оригинальностью, качеством исполнения и уникальностью, отражающей богатое культурное наследие и природную красоту Кольского полуострова.

Всего на конкурс было заявлено 468 изделий от авторов туристических сувениров из 10 регионов Северо-Западного федерального округа. В финал по итогам дистанционной оценки допустили 235 работ. Участие в выставке финалистов и очной защите изделий приняли авторы 191 конкурсной позиции, более 150 человек.

Конкурс ежегодно собирает участников из различных регионов Северо-Западного федерального округа, становится площадкой для обмена опытом, развития творческих идей и продвижения местных брендов среди широкой аудитории туристов и специалистов индустрии гостеприимства. Высокий результат региональной команды мастеров будет способствовать развитию регионального бренда и привлечению внимания российских и иностранных гостей.

Как отмечает комитет по туризму Мурманской области, победители конкурса «Туристический сувенир – Серебряное ожерелье России» смогут принять участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» – 2025, в рамках которого будут представлены работы авторов и производителей со всей страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/