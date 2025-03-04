Мурманская область в лидерах по туристическим поездкам – рост за год составил 18,6%

Всё больше гостей открывают для себя Арктику, и Мурманская область остаётся одним из главных центров притяжения в Заполярье. За 2024 год Русский Север и Арктику посетили 3 млн туристов – это на 7% больше, чем в 2023 году. Об этом в День Арктики заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Архангельскую область.

По данным Центра стратегических разработок, более 1,3 млн человек путешествовали по арктическим регионам. Среди них – почти полмиллиона поездок в Мурманскую область. Число туристических поездок в регион выросло на 18,6% по сравнению с прошлым годом – это один из самых высоких показателей в Арктике.

Отмечен рост числа иностранных туристов: за год они совершили 75 тысяч поездок в регионы Русского Севера и Арктики. Самая большая доля – в Мурманской области. В декабре на туристов из-за рубежа пришлось 20% всех визитов в регион. При этом иностранцы активно приезжают как зимой, так и летом – зимой 23,5 тысячи поездок, а летом 25,5 тысячи.

«Число турпоездок по России стабильно растёт, в том числе в регионах Русского Севера и Арктики. Только за 2024 год их посетили 3 млн человек – это на 7% больше, чем в 2023 году. Во многом этому способствует реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и заинтересованность регионов в создании мест притяжения», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Росту популярности арктических территорий способствует развитие инфраструктуры. В Мурманской области продолжается строительство новых гостиниц, развивается событийный туризм, укрепляются маршруты для зимнего отдыха – от наблюдения за северным сиянием до катания на снегоходах и горных лыжах.

«С каждым годом туристический интерес к Мурманской области растёт. Наши гости приезжают не только за северным сиянием, но и за настоящими арктическими приключениями – прогулками на хаски, поездками на снегоходах, зимней рыбалкой. Летом популярны походы в горы Хибины, экскурсии на побережье Баренцева моря и круизы по Терскому берегу. Особенным интересом в летний период пользуется полярный день. Видно, что регион активно развивается: появляются новые маршруты, комфортные места размещения, инфраструктура становится удобнее. Всё это привлекает как российских, так и иностранных туристов, которые открывают для себя красоту и уникальность Заполярья», – отметил мурманский гид Владимир Онацкий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/