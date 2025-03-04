Мурманская область в лидерах по туристическим поездкам – рост за год составил 18,6%Победителем Кубка Мурманской области по бильярду памяти Михаила Гаврилова стал чемпион мира Юрий Пащинский
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.25 13:30

Мурманская область в лидерах по туристическим поездкам – рост за год составил 18,6%

Всё больше гостей открывают для себя Арктику, и Мурманская область остаётся одним из главных центров притяжения в Заполярье. За 2024 год Русский Север и Арктику посетили 3 млн туристов – это на 7% больше, чем в 2023 году. Об этом в День Арктики заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в Архангельскую область.

По данным Центра стратегических разработок, более 1,3 млн человек путешествовали по арктическим регионам. Среди них – почти полмиллиона поездок в Мурманскую область. Число туристических поездок в регион выросло на 18,6% по сравнению с прошлым годом – это один из самых высоких показателей в Арктике.

Отмечен рост числа иностранных туристов: за год они совершили 75 тысяч поездок в регионы Русского Севера и Арктики. Самая большая доля – в Мурманской области. В декабре на туристов из-за рубежа пришлось 20% всех визитов в регион. При этом иностранцы активно приезжают как зимой, так и летом – зимой 23,5 тысячи поездок, а летом 25,5 тысячи.

«Число турпоездок по России стабильно растёт, в том числе в регионах Русского Севера и Арктики. Только за 2024 год их посетили 3 млн человек – это на 7% больше, чем в 2023 году. Во многом этому способствует реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и заинтересованность регионов в создании мест притяжения», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Росту популярности арктических территорий способствует развитие инфраструктуры. В Мурманской области продолжается строительство новых гостиниц, развивается событийный туризм, укрепляются маршруты для зимнего отдыха – от наблюдения за северным сиянием до катания на снегоходах и горных лыжах.

«С каждым годом туристический интерес к Мурманской области растёт. Наши гости приезжают не только за северным сиянием, но и за настоящими арктическими приключениями – прогулками на хаски, поездками на снегоходах, зимней рыбалкой. Летом популярны походы в горы Хибины, экскурсии на побережье Баренцева моря и круизы по Терскому берегу. Особенным интересом в летний период пользуется полярный день. Видно, что регион активно развивается: появляются новые маршруты, комфортные места размещения, инфраструктура становится удобнее. Всё это привлекает как российских, так и иностранных туристов, которые открывают для себя красоту и уникальность Заполярья», – отметил мурманский гид Владимир Онацкий.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Более 79 тысяч северян выбрали электронную трудовую книжку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:05«Чего хотят женщины?». Познавательная программа (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кредиты в России: каждый третий брал за последние полгода, 62% считают долговой ямой-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, доллар США незначительно растет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 марта-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика