Мурманская область в лидерах рейтинга по конкурентности закупок среди субъектов России

Мурманская область в лидерах рейтинга по конкурентности закупок среди субъектов Российской Федерации. Наш регион занял второе место по стоимостному параметру Индекса конкурентности, набрав 91,6, и четвертое место по количественному параметру с индексом 89,5.

Рейтинг рассчитывался на основе отношения числа конкурентных закупок (извещений) и сумм заключенных по ним контрактов к числу закупок и сумм заключенных по ним контрактов для каждого уровня конкурентности. Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, региональные закупки оценивались по трем диапазонам – с числом участников 4-6, 7-9, 10 и более. Подобный анализ проводился по каждому региону за пять лет, с 2014 по 2019 годы, и позволяет оценить конкурентность закупок в количественном и стоимостном выражении.