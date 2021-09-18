Мурманская область в первый день голосования заняла второе место по стране по проценту проголосовавших онлайн

По итогам первого дня голосования на выборах в Государственную Думу РФ и региональные парламенты Мурманская область заняла второе место среди субъектов Федерации по проценту граждан, реализовавших своё избирательное право онлайн. По состоянию на 20.00 17 сентября свыше 67% жителей региона, зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ), уже отдали свои голоса за кандидатов в депутаты.

Опередила Мурманскую лишь Ярославская область. На третьем месте – Ростовская область.

Для участия в дистанционном электронном голосовании в нашем регионе подано 49193 заявки. Остальные жители Заполярья предпочли голосовать очно, на избирательных участках. Очная явка по области на 20.00 17 сентября составила 14,51% от общего числа избирателей. Первый день голосования завершился без нарушений.

Для контроля соблюдения законности и порядка в ходе выборов в Мурманской области на 308 избирательных участках и в 17 территориальных избирательных комиссиях установлено 650 видеокамер. Цифровые видеоустройства обеспечивают максимальный угол обзора для наблюдателей, не нарушая при этом принцип тайного голосования. На участках в общей сложности работают более 1,5 тысячи наблюдателей.

Министерство информационной политики Мурманской области напоминает, что 17, 18 и 19 сентября в Мурманской области проводятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, Мурманской областной Думы седьмого созыва, выборы депутатов местных советов Кольского района и сп. Териберка, дополнительные выборы депутатов в горсоветы Мурманска, Апатитов, ЗАТО г. Североморск и сп Зареченск Кандалакшского района.