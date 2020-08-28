Мурманская область в преддверии осени

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 и 29 августа погода в Мурманской области будет носить преимущественно антициклональный характер, что характеризуется значительным понижением температуры воздуха в ночное время, местами ожидаются заморозки, днём воздух будет прогреваться до +10+15°.

Сегодня, 28 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днем +9+14°.