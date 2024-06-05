Мурманская область в пятёрке лучших: опубликован «Национальный экологический рейтинг регионов России» по итогам весны 2024 года

Сегодня, в Международный день защиты окружающей среды, Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов России» по итогам весны 2024 года.

«В первую очередь хочу поздравить всех коллег — экологов с профессиональным праздником, Днём эколога, - говорит Андрей Нагибин, руководитель «Зелёного патруля», лидер политической партии «Зелёные». - А всех россиян поздравляю с международным Днём защиты окружающей среды.

Сегодня мы публикуем очередной, уже 65-й по счёту «Национальный экологический рейтинг регионов России». Он формируется с 2007 года и публикуется с весны 2008 года по итогам каждого сезона. В рейтинге есть три индекса, в них 21 критерий, автоматическая система рассчитывает суммарный индекс региона. Результат этого расчета внимательно анализируется нашим экспертным советом. Я хочу специально сегодня отметить, что такого большого количества регионов нашей страны со сводным индексом 75 (из 100) и выше — не было никогда за прошедшие 17 лет. Оценку «хорошо» (75 и выше) по итогам весны 2024 года заработали 40 регионов России! Ещё 10 лет назад таких регионов была два — Тамбовская и Белгородская области, сельскохозяйственные регионы с небольшой промышленной нагрузкой. После 2017 года «хорошистов» стало 15. Сейчас мы видим, что нацпроект «Экология» и повышенное внимание властей, бизнеса и общества к проблемам экологии приносят ощутимые результаты.

В пятерке лучших регионов впервые появилась промышленно развитая Мурманская область. Калужская область, где также есть немало промышленных объектов — на 6 месте. Вологодская область (15 позиция), Пермский край (20) — теперь не только сельскохозяйственные регионы в двадцатке лучших. Возглавляет рейтинг г. Москва. Столица кардинально преобразилась за годы составления рейтинга и заслуженно поднялась из «середнячков» в безусловные лидеры».

Как пишет ТАСС, по данным Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» десятка лидеров рейтинга выглядит следующим образом:

1. г. Москва;

2. Республика Алтай;

3. Тамбовская область;

4. Мурманская область;

5. Кабардино-Балкарская Республика;

6. Калужская область;

7. Курская область;

8. Чувашская Республика;

9. Чукотский АО;

10. Костромская область.

«Весной 2024 года свои позиции в рейтинге потеряли в первую очередь те регионы, где наводнения и лесные пожары нанесли наибольший ущерб, - отмечает Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зелёного патруля». - И так неблагополучная Оренбургская область опустилась на 79 место из расчетных 84. Традиционно среди отстающих разместились наиболее промышленно развитые регионы, где еще и огромный накопленный с советских времен ущерб: Свердловская, Челябинская, Иркутская области, Красноярский край и т.д. Хочу отметить, что и в этих регионах сводные экологические индексы за годы расчёта рейтинга значительно выросли, изменения к лучшему есть абсолютно во всех регионах. С другой стороны, мы специально употребляем слово «хорошисты» потому, что отличной экологической ситуации, к сожалению, нет пока ни в одном регионе страны. И в Москве случаются аварии, как это было недавно с загрязнением реки Сетунь».

Анастасия Фатерина, руководитель отдела экологических инициатив «Зелёного патруля», сообщает, что «раздельному сбору отходов в Арктике быть! Весной 2024 года арктические регионы проводили многочисленные субботники, эколого-просветительские мероприятия и научные конференции, посвященные экологическому благополучию. Примечательно, что с каждым годом среди жителей Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа набирают популярность акции, направленные на популяризацию раздельного сбора отходов.

Архангелогородцы в этом году поставили новый рекорд, собрав три тонны так называемого электрохлама. Также в Архангельской области открыли точку для сбора редких фракций отходов, такие как пластиковые трубочки и блистеры от таблеток. В Республике Коми региональный оператор Севера запустил экомобиль для сбора вторсырья в населенных пунктах, неохваченных раздельным сбором отходов. В Ненецком автономном округе в весенний период проходили акции по сбору зубных щеток, макулатуры и даже автомобильных покрышек.

Отрадно, что до начала экспедиционного сезона общественного экологического проекта «Чистая Арктика» в Республике Саха (Якутия) уже в начале апреля начались работы по вывозу на переработку более чем 80 тонн металлолома. Радует, что такие мероприятия имеют систематический характер, а участие в них принимают всё большее количество арктических жителей».