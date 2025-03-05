Мурманская область в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» запускает комплексный проект «На Севере – малыш»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по поручению главы региона Андрея Чибиса в Мурманской области разработан проект «На Севере – малыш», направленный на создание условий для формирования семей.

Так, с апреля 2025 года расширятся мероприятия для подростков и внедрятся корпоративные программы по укреплению здоровья. Молодые семьи будут получать «Сертификат молодожёнов» для прохождения обследований по «зеленому коридору». Для будущих мам введены новые инструменты поддержки, включая чат-бот «Жизнь в руках» с рекомендациями по планированию беременности.

Проект «Ты не одна» поможет родителям с новорожденными детьми, которые оказались без поддержки родных и близких. Для психологов и акушеров-гинекологов стартует программа по мотивации и поощрению проработки репродуктивного выбора каждой беременной женщины в целях предупреждения абортов без медицинских показаний.

Уже сейчас в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» проходят лекции и встречи с экспертами, что способствует подготовке молодых семей к осознанному родительству. Участники могут общаться в кругу единомышленников, получать индивидуальные консультации. С апреля «СОПКИ.СЕМЬЯ» преобразуются в комплексный и систематизированный центр поддержки семей, предлагающий новые направления встреч и консультаций, виртуальные лекционные залы и обратную связь в социальных сетях.

В женских консультациях для повышения комфорта будущих мам запланирован ремонт помещений, также регулярно будет проводиться мониторинг мнений клиенток через Единый контакт центр, появится рейтинг «Народный контроль». Создание Единого центра планирования семьи обеспечит «бесшовное» наблюдение за беременными, а все базовые анализы можно будет сдавать по месту жительства.

С 1 января 2025 года в Мурманской области уже введены новые меры поддержки для женщин и новорожденных, включая «Родовую сумку» и обновленный «Подарок новорождённому».

Кроме того, в регионе развивается сеть дошкольных организаций. В рамках проекта «Арктическая школа» планируется открытие 10 образовательных пространств «Уникум. Малыш». Для студентов с детьми будет организовано кратковременное пребывание детей на базе колледжа и университета, что поможет родителям сосредоточиться на учёбе.

Для многодетных семей запланированы новые меры поддержки, включая проактивные выплаты на подготовку к школе и первоочередное право на социальные контракты и путевки в детские лагеря. Будет создан навигационный инструмент на портале «Наш Север» для поиска информации о ресурсах и поддержке семей. Создание сети клубов «Родные-любимые» объединит семьи и создаст пространство для обмена опытом, подчеркивая важность семейных ценностей.

«Мы запускаем комплексный проект «На Севере – малыш» в рамках плана «На Севере – жить!». Тема семьи является одной из самых важных задач, и я прошу всех сосредоточиться на этом. Давайте вместе создадим условия, в которых каждая семья почувствует нашу поддержку и заботу», – сказал глава региона Андрей Чибис.