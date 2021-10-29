Мурманская область в шестерке лучших регионов по развитию спортивного движения: идет онлайн-голосование за номинантов национальной премии

Стартовало онлайн-голосование за номинантов Национальной спортивной премии 2021 года: в числе кандидатов – Мурманская область.

Регион вошёл в шестерку сильнейших по итогам I этапа конкурса в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта): лучший субъект Российской Федерации». Также в финал вышли Кемеровская область, Белгородская область, Пермский край, Республика Бурятия и Ставропольский край.

Национальная спортивная премия – одна из самых престижных наград в области спорта в России и проводится Министерством спорта РФ в 12-й раз. Ее лауреатами становятся спортсмены, тренеры, спортивные организации, представители СМИ, а также регионы России и спортивные объекты, которые внесли значимый вклад в популяризацию и развитие спорта в нашей стране.

На первом этапе премии были проведены всероссийские конкурсы, по итогам которых объявлены шесть кандидатов в каждой категории. Конкурсная комиссия оценивала участников по следующим критериям: достижение целевых показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», уровень организации спортивных мероприятий, проводимых в регионе, реализация проектов в субъекте, их актуальность и социальная значимость.

Следующий этап – народное онлайн-голосование в каждой категории, по итогам которого из шести претендентов будет определена тройка номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Из них Экспертный совет выберет лауреатов Национальной спортивной премии. В состав Экспертного совета входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры.

Северян приглашают поддержать регион: голосование проводится на официальном сайте Национальной спортивной премии (https://sport-premia.ru) до 23.59 2 ноября.

Результаты будут опубликованы на сайте 3 ноября.