Мурманская область в списке регионов с особыми условиями семейной ипотеки

Мурманская область вошла в список регионов, где программа «Семейной ипотеки» будет действовать на льготных условиях. Напомним, программа была продлена до 2030 года по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках проведения Года семьи.

По данным ДОМ.РФ, семьи Мурманской области, которые воспитывают двух и более детей без ограничения по возрасту, смогут получить жилищный кредит на квартиру в новостройке по ставке не более 6% годовых. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости строительства или приобретения жилья. Максимальный размер – 6 млн рублей.

«Важно отметить, что по этой программе кредит можно получить вне зависимости от стоимости квадратного метра жилья. Такие условия в 35 регионах РФ были введены для того, чтобы простимулировать жилищное строительство, что немаловажно для Мурманской области. Учитывая тот факт, что в том числе в рамках мастер-планов, в регионе в ближайшие десять лет планируется построить порядка 1 млн квадратных метров нового жилья, такая мера поддержки станет хорошим подспорьем для семей, которые хотят стать обладателями квартир в новостройках», – отметила заместитель губернатор Мурманской области Ольга Вовк.

Напомним, в рамках работы губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на ПМЭФ уже заключены соглашения на строительство порядка 600 тысяч кв. метров жилья с тремя крупнейшими федеральными застройщиками.

Также стать участниками программы «Семейной ипотеки» могут семьи Мурманской области, в которых воспитываются двое и более несовершеннолетних детей. Для них кредит будет доступен для строительства частного дома, сообщает региональное Министерство информационной политики.