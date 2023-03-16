Мурманская область в топ-5 лучших регионов по благоустройству дворовых территорий

Мурманская область вошла в число лидеров среди субъектов России по качеству и темпам благоустройства дворовых территорий. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

В 2022 году в нашем регионе во всех муниципальных образованиях было капитально отремонтировано 232 территории, прилегающие к многоквартирным домам. Всего за 4 года благоустроено 873 двора, в этом году кардинально преобразятся ещё 116 территорий.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, кроме того, преображаться будут и новые общественные пространства. Работы начнутся в Верхнетуломском, Заозерске, Мончегорске, Мурманске, Североморске и Умбе. По линии Центра городского развития продолжится установка современных детских игровых и спортивных комплексов.

«В Мурманской области очень внимательно относятся к вопросам благоустройства. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» и стратегического плана «На Севере – жить», сформированного по инициативе губернатора Андрея Чибиса на основании пожеланий самих жителей Кольского Заполярья», – отметила вице-губернатор – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.