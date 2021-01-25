Мурманская область в тройке лидеров по числу записей на прививку через «Госуслуги»

Мурманская область вошла в число регионов – лидеров по количеству записей на прививку от COVID-19 через портал «Госуслуги» относительно численности населения региона. По этому показателю Заполярье на втором месте в стране.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по состоянию на утро 25 января на вакцинацию записалось около 1300 человек. Федеральный сервис запущен 18 января.