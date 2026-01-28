Мурманская область в тройке лидеров по объёму погрузки удобрений

На сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2025 году зафиксирован новый исторический максимум погрузки удобрений. Всего с учетом перевозок в контейнерах за прошлый год отправили 74,5 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 2,7% выше, чем за предыдущий год.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в вагонах перевезли 70,3 млн тонн, в контейнерах — 4,2 млн тонн (159,2 тысячи TEU).

На экспорт в 2025 году отправили 46,3 млн тонн (+14,4%). Большая часть (38,4 млн тонн, +11%) отправилась в направлении портов, из них в сторону Северо-Запада — 34,2 млн тонн (+12,5%), а в сторону Юга — 4,1 млн тонн (+1,5%).

Через погранпереходы на экспорт отправили 7,9 млн тонн (+33,8%).

Лидеры по объёму погрузки: Пермский край (19,4 млн тонн, +4,1), Мурманская область (15,3 млн тонн, +2,8%) Вологодская область (8,5 млн тонн, +3,6%).