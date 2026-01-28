Северян приглашают на бесплатный предпремьерный показ сериала «Полная совместимость», снятого в Кольском ЗаполярьеВ Мурманске проводится эвакуация жителей домов по ул. Аскольдовцев, 18-22
Мурманская область в тройке лидеров по объёму погрузки удобрений

На сети ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) в 2025 году зафиксирован новый исторический максимум погрузки удобрений. Всего с учетом перевозок в контейнерах за прошлый год отправили 74,5 млн тонн химических и минеральных удобрений. Это на 2,7% выше, чем за предыдущий год.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в вагонах перевезли 70,3 млн тонн, в контейнерах — 4,2 млн тонн (159,2 тысячи TEU).

На экспорт в 2025 году отправили 46,3 млн тонн (+14,4%). Большая часть (38,4 млн тонн, +11%) отправилась в направлении портов, из них в сторону Северо-Запада — 34,2 млн тонн (+12,5%), а в сторону Юга — 4,1 млн тонн (+1,5%).

Через погранпереходы на экспорт отправили 7,9 млн тонн (+33,8%).

Лидеры по объёму погрузки: Пермский край (19,4 млн тонн, +4,1), Мурманская область (15,3 млн тонн, +2,8%) Вологодская область (8,5 млн тонн, +3,6%).

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
