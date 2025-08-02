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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.25 14:00

Мурманская область входит в число регионов с абсолютным показателем цифровой ипотеки, выдаваемой «Банком Дом.РФ»

По данным «Банка Дом.РФ» доля цифровой ипотеки по стране в 2025 году выросла более чем на треть и превысила 96% от общего числа выданных с начала года кредитов.

При таком формате все этапы сделки от подачи заявки до регистрации объекта в Едином государственном реестре недвижимости проходят онлайн. 

Мурманская область входит в число регионов с абсолютным показателем цифровой ипотеки, выдаваемой «Банком Дом.РФ». За минувшие полгода в Управление Росреестра по Мурманской области поступило более 1,6 тысячи электронных заявлений о регистрации ипотеки, а это 80% от всего объёма заявлений.

«Регистрация электронных обращений в максимально короткие сроки - это наша приоритетная задача, - рассказывает руководитель областного Росреестра Анна Бойко. – А заявления о регистрации ипотечных сделок мы стараемся обрабатывать буквально за несколько часов. Сегодня почти 97% таких заявлений регистрируется максимум в течение одного рабочего дня».

По итогам 6 месяцев 2025 года доля электронных обращений на государственную регистрацию прав, а также на государственный кадастровый учёт превышает 69%. Органы власти и местного самоуправления уже давно отправляют документы в Росреестр исключительно в электронном виде, отмечает пресс-служба

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