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Мурманская область. Арктика (16+)10.12.20 12:00

Мурманская область входит в число регионов с наиболее высокими объёмами производства аквакультуры

Российские аквафермы за 9 месяцев текущего года произвели 238 тысячи тонн продукции, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщает Росрыболовство. Наибольшее число хозяйств – 67% – выращивает карповых, 10% – лососевых, по 4% – беспозвоночных и осетровых, 15% – прочих гидробионтов.

Лидерство по объёмам производства аквакультуры принадлежит Северо-Западному федеральному округу, где выращено 84,9 тысячи тонн, на 24% выше показателя прошлого года.

В число регионов с наиболее высокими объёмами производства аквакультуры входят Приморский край (47,8 тысячи тонн), Мурманская область (39,5 тысячи тонн), Карелия (32,8 тысячи тонн), Краснодарский край (20,1 тысячи тонн), Ростовская область (17,4 тысячи тонн), Астраханская область (14,7 тысячи тонн), Ленинградская область (10,7 тысячи тонн), Дагестан (8,1 тысячи тонн), Ставропольский край (4,1 тысячи тонн), Крым (4 тысячи тонн).

Наиболее высокие темпы прироста отмечены в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Приморском крае, Дагестане, Мурманской области и ряде других регионов.

Росрыболовство также сообщило, что производство лососевых за 9 месяцев этого года составило 92,8 тысячи тонн, что на 25% больше, чем годом ранее.

Основными производителями являются Мурманская область и Карелия. Так, в Мурманской области за 9 месяцев выращено 39,5 тысячи тонн лососей (на 13,4 тысячи тонн больше прошлогоднего), в Карелии – 32,7 тысячи тонн (на 3,3 тысячи тонн больше). Тройку лидеров замыкает Ленинградская область, увеличившая производство на 1,2 тысячи тонн, до 10,4 тысячи тонн

Как уточняет Росрыболовство, в структуре товарной аквакультуры в РФ на производство лососей приходится 32%. За последние пять лет (с 2015 по 2019 годы) выращивание лососевых пород рыб выросло в 2 раза – с 44,9 тысячи тонн до 90,8 тысячи тонн.

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