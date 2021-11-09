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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 10:15

Мурманская область входит в число регионов с наиболее высокими объёмами производства товарной рыбы

Производство товарной рыбы в РФ за 9 месяцев этого года составило 273,5 тысячи тонн, что на 15% больше, чем годом ранее.

Как сообщает Росрыболовство, почти 45% из неё приходится на лососевые (сёмга, форель). За 9 месяцев их было выращено почти 120 тысяч тонн, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство карповых составило 51,2 тысячи тонн (на 9% больше), осетровых - 4,65 тысячи тонн (на 20% больше).

Основной вклад в общий объём производства внесли рыбоводы Северо-Западного, Южного и Дальневосточного федеральных округов. За 9 месяцев в северо-западных регионах выращено 110 тысяч тонн рыбы (на 30% больше), в южных - 57,7 тысячи тонн (на 1,4% больше), в дальневосточных - 56 тысяч тонн (рост на 16%).

В число регионов с наиболее высокими объёмами производства входят Мурманская область (66,7 тысячи тонн), Приморский край (55,9 тысячи тонн), Карелия (30,4 тысячи тонн), Краснодарский край (19 тысяч тонн), Ростовская область (17,7 тысячи тонн), Астраханская область (15,8 тысячи тонн), Ленинградская область (10,7 тысячи тонн).

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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