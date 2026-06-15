Мурманская область входит в пятёрку лидеров России по наибольшему количеству отремонтированных домов

По итогам пяти месяцев 2026 года в России заключены договоры подряда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на общую сумму свыше 420 млн рублей. Объём работ включает 101 тысячу различных работ и услуг.

Полностью уже завершены работы в 5,3 тысячи многоквартирных домах, где проживает порядка 885 тысяч человек.

«Реализация программ капремонта позволяет поддерживать жилой фонд в надлежащем состоянии и сдерживать его износ. За январь-май текущего года работы проведены в 5,3 тысячи МКД совокупной площадью 22,9 млн кв. метров. В этих домах зарегистрированы около 885 тысяч жителей», - сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Всего с начала года выполнено порядка 10,2 тысячи работ, включая ремонт кровель, фасадов, фундаментов, инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также замену лифтового оборудования.

Гендиректор ФРТ отметил, что за этот период наибольшее количество домов отремонтировали в Москве – 946, Волгоградской области – 398, Воронежской области – 191, в Мурманской области и Краснодарском крае по 189.

Фонд развития территорий осуществляет мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.