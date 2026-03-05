Мурманская область входит в топ-10 по эффективному лечению бесплодия

В Мурманске прошла 161-я региональная школа Российского общества акушеров-гинекологов. Такие научные мероприятия направлены на повышение качества работы специалистов в области акушерства, гинекологии и перинатальной медицины по всей стране и внедрение общих высоких стандартов оказания медицинской помощи. В нашем регионе она проводится впервые.

«Тема народосбережения — ключевая для страны. Вопросам охраны репродуктивного здоровья в Мурманской области уделяется повышенное внимание. В регионе реализуется губернаторский проект «На Севере — малыш», направленный на поддержку семей, создание условий на всех этапах — от планирования беременности до рождения и воспитания детей. Наша важная задача — сохранение и увеличение численности жителей Мурманской области. Полученные знания будут способствовать развитию профессиональных компетенций наших специалистов для оказания качественной медицинской помощи жителям региона», — отметил первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев на открытии школы акушеров-гинекологов в Заполярье.

«Количество женщин, которым поставлен диагноз «бесплодие», в Мурманской области достигает 3000 человек, из них порядка 450 ежегодно получают лечение при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Наш регион входит в топ-10 по объёму услуг по этому направлению из расчета на душу населения. Эффективность лечения составляет 43%», — рассказал руководитель Перинатального центра, главный внештатный специалист акушер-гинеколог, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Мурманской области Александр Залесный.

В регионе сформирована трёхуровневая система акушерской и гинекологической помощи с выполнением всего набора высокотехнологичного лечения. В рамках нацпроекта «Семья» разработана региональная программа «Охрана материнства и детства» до 2030 года, в рамках которой планируется дооснащение и переоснащение современным оборудованием Перинатального центра и Мурманской областной детской клинической больницы, внедрение новых видов высокотехнологичной медицинской помощи. Закупить планируется более 300 единиц современного медицинского оборудования.

На базе Перинатального центра заработал современный Центр охраны здоровья семьи и репродукции, в котором организованы новые направления деятельности, такие как кабинет медико-социальной поддержки беременных и семей с детьми, кабинет репродуктивного здоровья.

Создан единый регистр беременных. Он способствует повышению точности диагностики и позволяет своевременно выявлять возможные перинатальные риски, оперативно реагировать на изменения состояния здоровья беременных и улучшить общую эффективность управления акушерской службой региона.

Проведена централизация преждевременных родов на базе Перинатального центра, сохраняется высокий процент проведения комбинированного пренатального скрининга 94-97%. Увеличилось число телемедицинских консультаций с федеральными центрами, медицинская эвакуация новорожденных и курация новорожденных высокой группы риска в медучреждение 3-го уровня.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, с прошлого года на базе центральных районных больниц для повышения доступности специализированной медицинской помощи организованы выездные консультации врачей акушеров-гинекологов-репродуктологов. Проект казался очень востребованным. В конце февраля-начале марта такие консультации организованы в муниципалитетах региона.

В рамках диспансеризации проводится диспансеризация репродуктивного здоровья. За 2025 год скрининг репродуктивного здоровья прошли 64,7 тысячи северян.

Все эти меры направлены на улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости и обеспечение благоприятных условий для семей с детьми.

Фото: https://minzdrav.gov-murman.ru/news/news/563064/#&gid=1&pid=9