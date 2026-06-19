Мурманская область вновь поборется за звание «Литературный флагман России»

Мурманская область наравне с 89 субъектами РФ принимает участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». Состязание проходит по всей стране уже в двенадцатый раз.

Так, до 4 сентября каждый участник должен представить жюри по одному наиболее значимому проекту в сфере поддержки чтения. При выборе победителя также будут учтены региональные инициативы по сохранению литературных традиций, статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. Президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Поэтому особое внимание организаторы уделят проектам, которые направлены на сохранение мира и согласия, популяризацию русской самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в РФ.

Нововведением этого года станет презентация всех участников на сайте Литфлагман.рф. Его ждёт масштабное обновление: на портале будет представлена информация о культурной и литературной жизни каждого субъекта. Итоги конкурса подведут до конца октября.

Победитель, удостоенный звания «Литературный флагман России», получит почётный диплом, памятный приз и комплект книг для пополнения библиотечных фондов. Регион также войдёт в число членов «Клуба первых». Тем, кто уже становился победителем и в третий раз за последние пять лет вошёл в короткий список конкурса, присуждается почётный статус «Территория книги и чтения» и вручается специальный приз.

Как отмечает региональное Министерство культуры, Мурманская область была дважды удостоена статуса «Самый читающий регион»: в 2025 и 2022 годах. В прошлом году Кольское Заполярье представило на конкурс инициативу «На Севере – читать!». Популяризация книги и чтения и поддержка литературного творчества – важные направления народной программы «На Севере – жить!».

Впервые Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» состоялся в 2015 году. Инициатором творческого состязания выступает Российский книжный союз при поддержке Минцифры России. В предыдущие годы «Литературными флагманами» становились Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская, Воронежская, Иркутская, Курская, Новосибирская, Ульяновская области, республики Саха, Татарстан и Башкортостан.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569697/#&gid=1&pid=1