Города возможностей: где есть потенциал роста цен на жильё?ЧТО ТАКОЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 17:00

Мурманская область вновь поборется за звание «Литературный флагман России»

Мурманская область наравне с 89 субъектами РФ принимает участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион». Состязание проходит по всей стране уже в двенадцатый раз.

Так, до 4 сентября каждый участник должен представить жюри по одному наиболее значимому проекту в сфере поддержки чтения. При выборе победителя также будут учтены региональные инициативы по сохранению литературных традиций, статистика по книжной отрасли и читательской инфраструктуре. Президент Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Поэтому особое внимание организаторы уделят проектам, которые направлены на сохранение мира и согласия, популяризацию русской самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в РФ.

Нововведением этого года станет презентация всех участников на сайте Литфлагман.рф. Его ждёт масштабное обновление: на портале будет представлена информация о культурной и литературной жизни каждого субъекта. Итоги конкурса подведут до конца октября.

Победитель, удостоенный звания «Литературный флагман России», получит почётный диплом, памятный приз и комплект книг для пополнения библиотечных фондов. Регион также войдёт в число членов «Клуба первых». Тем, кто уже становился победителем и в третий раз за последние пять лет вошёл в короткий список конкурса, присуждается почётный статус «Территория книги и чтения» и вручается специальный приз.

Как отмечает региональное Министерство культуры, Мурманская область была дважды удостоена статуса «Самый читающий регион»: в 2025 и 2022 годах. В прошлом году Кольское Заполярье представило на конкурс инициативу «На Севере – читать!». Популяризация книги и чтения и поддержка литературного творчества – важные направления народной программы «На Севере – жить!».
Впервые Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» состоялся в 2015 году. Инициатором творческого состязания выступает Российский книжный союз при поддержке Минцифры России. В предыдущие годы «Литературными флагманами» становились Санкт-Петербург, Архангельская, Белгородская, Воронежская, Иркутская, Курская, Новосибирская, Ульяновская области, республики Саха, Татарстан и Башкортостан.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569697/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал об изменениях в законе о сверхурочной работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире22:10«Истории маленького городка». Художественный сериал, 6 серия (16+)22:55Концерт «ЖАРА LITE» '2023 (16+)00:55«Двое под одним зонтом». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 8 копеек, евро теряет 86 копеек-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)В рамках превентивного рейда проведена проверка содержания домов на улице Фадеев Ручей в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять